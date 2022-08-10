Про єдиний можливий варіант завершення війни почали здогадуватися не лише російські окупанти. Їхні недалекі громадяни, які вирішили "оселятися" на окупованих територіях, масово втікають додому. Особливо це стосується росіян, які перебувають на території анексованого Криму: через кількість втікачів утворилися величезні затори.

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Ворог та його громадяни розуміють, що настав час втікати

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців закликав мешканців тимчасово окупованих територій трішки набратися терпіння та не вірити жодним обіцянкам ворога. Єдине майбутнє, яке чекає росіян – це втеча, та й то у кращому випадку.

Ми вигнали російську армію з північних областей. Ми вигнали окупантів з нашого Зміїного. Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом із півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть із Харківщини, з Донбасу, з Криму. І кожен, хто може цьому допомогти, має цьому допомогти,

– сказав Зеленський.

Він закликав усіх, хто має бодай якусь інформацію про російських окупантів, знайти безпечний спосіб повідомити її нашим воїнам або спецслужбам. Також вкрай важливо повідомляти інформацію про тих зрадників, які вирішили допомагати росіянам.

Окрім того, за найменшої можливості варто розмовляти з тими, хто перебуває на окупованих територіях, підтримувати їх та нагадувати, що Україна бореться за них та робить усе можливе для того, щоб звільнити їх з-під окупації та зберегти життя кожного нашого громадянина.

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