Врагу не удалось продвинуться в Донецкой области, – глава ОВА описал ситуацию в регионе

Ситуация в Донецкой области остается сложной, враг постоянно обстреливает территории области, но особых успехов в продвижении не имеет.

Враг не имеет успеха

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, сегодня, 29 мая, по состоянию на 19 часов в Донецкой области 2 человека погибли и еще трое ранены в результате вражеских обстрелов. Враг не продвинулся ни на одном из направлений и используются все меры, чтобы этого не произошло.

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Даже в тех направлениях, где наши военные смещаются, мы понимаем, насколько укреплены эти районы. Но основная задача наших военных - отбить и увеличить расстояние до основных городов - Славянск и Краматорск по Лиманскому направлению и Бахмут из направления Луганска. Северодонецк также держится, он под контролем ВСУ,

– сказал Кириленко.

Ситуация в Донецкой области

Во время боевых действий на Востоке кафиры 29 мая ударили по высоковольтной линии электропередач . В результате без света остался Краматорск и приближенные к нему населенные пункты. Из-за отсутствия электроэнергии более 100 шахтеров оказались заблокированными под землей.

28 мая в Герштабе сообщали, что российские захватчики перешли к активному наступлению на Донецком направлении и обстреливали наших военных из разного оружия.

27 мая российские кафиры обстреляли мирных жителей в 49 населенных пунктах на Донбассе. Как следствие, погибли 4 человека, много разрушений. В тот же день из - за постоянных ракетных и артиллерийских обстрелов остановила свою работу Славянская ТЭС . За сутки Вооруженным Силам Украины удалось отразить 8 атак врага.

Потери врага на 29 мая

живой силы – около 30 150;

1 338 танков;

3 270 боевых бронированных машин;

631 артиллерийская система;

203 реактивных систем залпового огня;

93 средств противовоздушной обороны;

207 самолетов;

174 вертолетов;

504 беспилотника оперативно-тактического уровня;

116 крылатых ракет;

13 кораблей и катеров;

2 240 автомобильной техники и автоцистерн;

48 единиц специальной техники.

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