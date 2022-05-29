Врагу не удалось продвинуться в Донецкой области, – глава ОВА описал ситуацию в регионе
Ситуация в Донецкой области остается сложной, враг постоянно обстреливает территории области, но особых успехов в продвижении не имеет.
Враг не имеет успеха
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, сегодня, 29 мая, по состоянию на 19 часов в Донецкой области 2 человека погибли и еще трое ранены в результате вражеских обстрелов. Враг не продвинулся ни на одном из направлений и используются все меры, чтобы этого не произошло.
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Даже в тех направлениях, где наши военные смещаются, мы понимаем, насколько укреплены эти районы. Но основная задача наших военных - отбить и увеличить расстояние до основных городов - Славянск и Краматорск по Лиманскому направлению и Бахмут из направления Луганска. Северодонецк также держится, он под контролем ВСУ,
– сказал Кириленко.
Ситуация в Донецкой области
Во время боевых действий на Востоке кафиры 29 мая ударили по высоковольтной линии электропередач . В результате без света остался Краматорск и приближенные к нему населенные пункты. Из-за отсутствия электроэнергии более 100 шахтеров оказались заблокированными под землей.
28 мая в Герштабе сообщали, что российские захватчики перешли к активному наступлению на Донецком направлении и обстреливали наших военных из разного оружия.
27 мая российские кафиры обстреляли мирных жителей в 49 населенных пунктах на Донбассе. Как следствие, погибли 4 человека, много разрушений. В тот же день из - за постоянных ракетных и артиллерийских обстрелов остановила свою работу Славянская ТЭС . За сутки Вооруженным Силам Украины удалось отразить 8 атак врага.
Потери врага на 29 мая
- живой силы – около 30 150;
- 1 338 танков;
- 3 270 боевых бронированных машин;
- 631 артиллерийская система;
- 203 реактивных систем залпового огня;
- 93 средств противовоздушной обороны;
- 207 самолетов;
- 174 вертолетов;
- 504 беспилотника оперативно-тактического уровня;
- 116 крылатых ракет;
- 13 кораблей и катеров;
- 2 240 автомобильной техники и автоцистерн;
- 48 единиц специальной техники.