Врала или нет: депутат "Слуги народа" показала результат полиграфа

Народная депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк обнародовала результаты пройденной проверки на детекторе лжи. Они свидетельствуют, что парламентарий действительно не брала деньги за голосование в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Официальные результаты проверки на полиграфе Василевская-Смаглюк обнародовала в своем фейсбуке. Исследование нардепки проводила полиграфолог Жаннетта Половникова. Важно: Детектор-шоу от "Слуги народа": все, что известно о проверке нардепов на полиграфе Проверка Василевской-Смаглюк на полиграфе показала, что народный депутат: Не скрывает никакую информацию относительно обстоятельств получения взятки за не голосование законопроекта.

относительно обстоятельств получения взятки за не голосование законопроекта. Не знает обстоятельств получения незаконного вознаграждения и нардепов, которые могли бы получать деньги.

незаконного вознаграждения и нардепов, которые могли бы получать деньги. Ни разу не брала деньги или другое незаконное вознаграждение за действия, связанные с деятельностью Верховной Рады.

или другое незаконное вознаграждение за действия, связанные с деятельностью Верховной Рады. Не пыталась обмануть полиграф, специалиста или заинтересованных лиц во время анализа. Кроме того, во время исследования нардепу проводили визуальную диагностику. Она свидетельствует, что Василевская-Смаглюк была искренней на полиграфе. Что известно о скандале с возможной коррупцией "слуг народа"? Нардепы могли брать взятки за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017). Размер взятки – около 30 тысяч долларов.

11 "слуг народа" не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, среди них – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.

На детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".

Из-за возможной коррупции депутатов Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство.