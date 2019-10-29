Врала или нет: депутат "Слуги народа" показала результат полиграфа
Народная депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк обнародовала результаты пройденной проверки на детекторе лжи. Они свидетельствуют, что парламентарий действительно не брала деньги за голосование в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Официальные результаты проверки на полиграфе Василевская-Смаглюк обнародовала в своем фейсбуке. Исследование нардепки проводила полиграфолог Жаннетта Половникова.
Важно: Детектор-шоу от "Слуги народа": все, что известно о проверке нардепов на полиграфе
Проверка Василевской-Смаглюк на полиграфе показала, что народный депутат:
- Не скрывает никакую информацию относительно обстоятельств получения взятки за не голосование законопроекта.
- Не знает обстоятельств получения незаконного вознаграждения и нардепов, которые могли бы получать деньги.
- Ни разу не брала деньги или другое незаконное вознаграждение за действия, связанные с деятельностью Верховной Рады.
- Не пыталась обмануть полиграф, специалиста или заинтересованных лиц во время анализа.
Кроме того, во время исследования нардепу проводили визуальную диагностику. Она свидетельствует, что Василевская-Смаглюк была искренней на полиграфе.
Что известно о скандале с возможной коррупцией "слуг народа"?
- Нардепы могли брать взятки за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017). Размер взятки – около 30 тысяч долларов.
- 11 "слуг народа" не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, среди них – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
- На детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".
- Из-за возможной коррупции депутатов Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство.
Выбор редакции
-
Главные новости 28 октября: ситуация в Золотом с "Азовом" и итоги газовых переговоровсегодня , 08:08
-
Кто больше рискует во время разведения – ВСУ или боевики, – комментарий экспертасегодня , 07:02
-
Заседание "Слуги народа" относительно вероятных взяток в финансовом комитете: подробностисегодня , 00:17