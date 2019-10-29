Брехала чи ні: депутатка "Слуги народу" показала результат з поліграфу
Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк оприлюднила результати пройденої перевірки на детекторі брехні. Вона свідчить, що парламентарка дійсно не брала гроші за голосування у парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.
Офіційні результати перевірки на поліграфі Василевська-Смаглюк оприлюднила у своєму фейсбуці. Дослідження нардепки проводила поліграфолог Жаннетта Половнікова.
Важливо: Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі
Перевірка Василевської-Смаглюк на поліграфі показала, що народна депутатка:
- Не приховує ніяку інформацію щодо обставин отримання хабаря за не голосування законопроєкту.
- Не знає обставин отримання незаконної винагороди та нардепів, які могли б отримувати гроші.
- Жодного разу не брала гроші чи іншу незаконну винагороду за дії, пов’язані з діяльністю Верховної Ради.
- Не намагалася обманути поліграф, спеціаліста чи зацікавлених осіб під час аналізу.
Окрім того, під час дослідження нардепки проводили візуальну діагностику. Вона свідчить, що Василевська-Смаглюк була щирою на поліграфі.
Що відомо про скандал з можливою корупцією "слуг народу"?
- Нардепи могли брати хабарі за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017). Розмір хабаря – близько 30 тисяч доларів.
- 11 "слуг народу" не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, серед них – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.
- На детектор можуть прийти й інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".
- Через можливу корупцію депутатів Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження.
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