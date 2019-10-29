Брехала чи ні: депутатка "Слуги народу" показала результат з поліграфу

Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк оприлюднила результати пройденої перевірки на детекторі брехні. Вона свідчить, що парламентарка дійсно не брала гроші за голосування у парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

Офіційні результати перевірки на поліграфі Василевська-Смаглюк оприлюднила у своєму фейсбуці. Дослідження нардепки проводила поліграфолог Жаннетта Половнікова. Важливо: Детектор-шоу від "Слуги народу": все, що відомо про перевірку нардепів на поліграфі Перевірка Василевської-Смаглюк на поліграфі показала, що народна депутатка: Не приховує ніяку інформацію щодо обставин отримання хабаря за не голосування законопроєкту.

щодо обставин отримання хабаря за не голосування законопроєкту. Не знає обставин отримання незаконної винагороди та нардепів, які могли б отримувати гроші.

незаконної винагороди та нардепів, які могли б отримувати гроші. Жодного разу не брала гроші чи іншу незаконну винагороду за дії, пов’язані з діяльністю Верховної Ради.

чи іншу незаконну винагороду за дії, пов’язані з діяльністю Верховної Ради. Не намагалася обманути поліграф, спеціаліста чи зацікавлених осіб під час аналізу. Окрім того, під час дослідження нардепки проводили візуальну діагностику. Вона свідчить, що Василевська-Смаглюк була щирою на поліграфі. Що відомо про скандал з можливою корупцією "слуг народу"? Нардепи могли брати хабарі за голосування на засіданні фінансового комітету Ради проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017). Розмір хабаря – близько 30 тисяч доларів.

11 "слуг народу" не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, серед них – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.

На детектор можуть прийти й інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

Через можливу корупцію депутатів Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження.