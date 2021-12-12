Згідно з відповідними даними, найбільше за листопад наговорила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Нічого дивного в цьому не бачу, адже Юлію Володимирівну по праву можна назвати "місіс популізм" української політики.

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Розмови "Батьківщини"

Тимошенко обожнює розкручувати на публіці такі свої улюблені теми, як тарифи на комуналку, газові питання та підвищення пенсій. Водночас робила це у туфлях Gucci зі шкіри змії.

Наприклад, то вона у 2008 році розповідала про позитивні наслідки створення ринку землі, то у 2016 році "Батьківщина" проголосувала за продовження мораторію на продаж сільгоспземель.

Але український виборець ласий на популізм, зокрема електорат "Батьківщини", тож Юлія Володимирівна використовує будь-яку змогу, аби розповісти про "зубожіння".

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Шуфрич компенсує час в ефірі

Не гребує використовувати трибуну Верховної Ради як майданчик для популізму і Нестор Шуфрич. Він, згідно з дослідженням ОПОРИ, йде одразу за Тимошенко.

Рада нацбезпеки у 2021 році наклала санкції на канали Віктора Медведчука, тож Шуфрич, мабуть, компенсує цей час в ефірі завдяки трибуні.

Далі перша п'ятірка спікерів за приналежністю до політичних сил не змінюється. Там виключно депутати від "Батьківщини" та "Опозиційної платформи – За життя".

Цікаво, що водночас представники партії ОПЗЖ є найбільшими прогульниками в парламенті у листопаді.

Чому Тарас Козак та Віктор Медведчук пропускають засідання – це нам відомо. Перший переховується від української Феміди за кордоном, другий – перебуває під домашнім арештом.

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Але чим це, цікаво, так зайнятий Вадим Рабінович, який пропустив у листопаді понад 90% голосувань? Якусь частину часу він знімав відео під час обшуків вдома в Іллі Киви…

Ворожі табори у парламенті

Найчастіше "за" якісь документи минулого місяця голосували три групи обранців. І це дуже цікавий момент, адже повертає нас до історії про розділ ворожих одне до одного таборів в парламенті.

Я вже казав, що монобільшість не завжди знаходить голоси для підтримки законів, тому що частину депутатів "відкусив" у неї Ахметов.

Тож, часто на допомогу "Слузі народу" приходить група "Довіра" та партія "За майбутнє", яку пов'язують з Ігорем Коломойським. А дослідження ОПОРИ лише підтверджує факт комунікації цих політичних сил.

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А хто ж у нас та "Баба Яга", яка проти? В першу чергу, це депутати від "Батьківщини", партії дуже схильної до популізму.

Також, найчастіше "проти" голосували у листопаді депутати "Європейської Солідарності". Тут немає нічого дивного, адже партія Петра Порошенка виступає опозицією до влади, тому часто голосує проти навіть адекватних законів.