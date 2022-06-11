Вражеские обстрелы Николаевщины не утихают: есть погибшие и почти десяток раненых

Продолжаются 108 сутки героической борьбы Украины против российских оккупантов. Вражеские обстрелы Николаевщины, к сожалению, не утихают – есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В Николаевском областном совете сообщили, что в эти сутки, в результате обстрела российскими оккупантами села Лиманы, погибли люди . В оперативном командовании "Юг" добавили, что по состоянию на 13:00 11 июня обстрелы продолжаются, и подтвердили , что погиб один гражданин в Галицыновской общине области - вероятно, говорится именно об упомянутом выше населенном пункте.

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Последствия вражеских обстрелов Николаевщины

По данным Николаевского облсовета, от вражеского огня и дальше страдают Николаевский и Баштанский районы, в том числе такие территориальные общины :

Широковская;

Ингульская;

Березнеговатская;

Галицыновская.

В ОК "Юг" уточнили, что попадание зафиксировано преимущественно в сельскохозяйственные поля за пределами населенных пунктов, однако один реактивный снаряд "Урагана" российских оккупантов ударил и по пригороду Николаева - информация о пострадавших и разрушениях уточняется. К сожалению, в результате попадания снаряда кафиров в жилой дом в селе Лиманы есть погибшие среди гражданского населения.

Всего же за минувшие сутки на Николаевщине ранения в результате вражеских обстрелов получили 8 гражданских людей . В Николаевском областном совете уточнили, что жертв среди детей, к счастью, нет . Отмечается, что все пострадавшие были направлены в местные медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

К слову, по состоянию на утро 11 июня, в николаевских больницах находятся 243 гражданина , пострадавших в результате атак оккупантов по области. Еще 94 потерпевших получили амбулаторную помощь.

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Последние новости из Николаевской области: коротко

10 июня состоялся очередной обмен пленными. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что домой удалось в частности вернуть руководителя Шевченковской ОТГ Олега Пилипенко , который более 2 месяцев находился в плену российских оккупантов.

Между тем, российская пропаганда начала распространять фейки , которые в Николаеве и Одессе произошли вспышки холеры. Таким образом, кафиры хотят скрыть случаи заболеваний во временно занятом ими Мариуполе.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины отметили, что враг не оставляет свои планы полностью захватить Юг . В частности, в случае успеха по захвату всей административной территории Херсонской области, противник будет пытаться завладеть Николаевом, чтобы создать благоприятные условия для наступления на Одессу.

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