Вражеские ракеты попали в газораспределительную станцию возле Изюма: вспыхнул большой пожар

Враги вечером 12 марта снова обстреливали Харьковщину. В частности, ракеты попали в установку комплексной подготовки газа "Шебелинкагаздобыча", которая находится вблизи Изюма. Из-за взрыва вспыхнул большой пожар.

К моменту прибытия спасателей уже загорелось здание операторной и газовый сепаратор. Бойцы ГСЧС заметили интенсивное факельное горение газа из установки и трубопровода.

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Площадь пожара составляла около 300 квадратных метров. Спасатели перекрыли все запорные арматуры, ведущие к поврежденным установкам и трубопроводам и охладили их. После этого интенсивность горения значительно снизилась.

Смотрите видео пожара на газораспределительной станции возле Изюма:



По предварительным данным, травмирован 1 работник предприятия, погибших нет.



Последствия пожара на газораздельной станции возле Изюма / Фото ГСЧС

Добавим, что утром 12 марта россияне нанесли мощный удар по Василькову, в том числе в район военного аэродрома сбросили не менее 6 ракет. В результате вражеских атак был поврежден склад с боеприпасами, там детонировали снаряды.

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