Вражеские самолеты сбросили авиабомбы на Сумы: есть погибшие и травмированные, среди них – дети
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Россия после 23:00 7 марта снова атаковала Сумы. Вражеские самолеты сбросили на город авиабомбы.
О трагедии сообщил Дмитрий Живицкий – глава Сумской ОВА. Он заявил, что 7 марта – горячие и сложные сутки для города и района.
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Живицкий рассказал, что днем герои из теробороны приняли неравный бой с врагом. Погибли четверо парней.
А после 23:00 Россия сбросила на Сумы авиабомбы. Они попали в жилые кварталы. Повреждены дома.
Есть погибшие и травмированные. Среди пострадавших – дети. О какой войне и правилах вообще может говориться, когда российская армия убивает, уничтожает, сбрасывает бомбы на мирное гражданское население,
– подчеркнул глава ОВА.
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