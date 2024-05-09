Вражеские "Шахеды" полетели на Одесскую область

Российская армия не унимается терроризировать украинские города. Так, вражеское войско ночью 9 мая запустило "Шахеды".

Под "прицелом" оккупантов в очередной раз оказалась Одесса. Детали о ситуации в Одессе, читайте в материале 24 Канала.

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На Одесскую область полетели российские БпЛА

Российские оккупанты продолжают террор украинского населения. Так, ночью 9 мая он в очередной раз запустил беспилотники.

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В области объявили тревогу около половины первого ночи. Впоследствии телеграм-канал "Думская" написал о работе ПВО в регионе.

В 1:38 к жителям Одессы обратился глава ОГА.

Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!,

– написал он.

Россия атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру во время массированной атаки 8 мая: основное

Напомним, российская армия массированно обстреляла Украину ночью 8 мая. В частности, нанесла удары по объектам связанные с производством и передачей электроэнергии, в нескольких регионах Украины. Собственно, речь идет о Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Кроме этого, в ДТЭК сообщили, что в результате массированного обстрела оккупантов повреждены 3 теплоэлектростанции. В компании отметили, что серьезно повреждено оборудование.

Там добавили, что это уже пятый массированный обстрел ее энергетических объектов за последние полтора месяца. Последний раз враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех направляться в укрытие гражданской защиты.