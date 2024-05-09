Вражеские "Шахеды" полетели на Одесскую область
9 мая 2024, 01:29Читати новину українською
Российская армия не унимается терроризировать украинские города. Так, вражеское войско ночью 9 мая запустило "Шахеды".
Под "прицелом" оккупантов в очередной раз оказалась Одесса. Детали о ситуации в Одессе, читайте в материале 24 Канала.
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На Одесскую область полетели российские БпЛА
Российские оккупанты продолжают террор украинского населения. Так, ночью 9 мая он в очередной раз запустил беспилотники.Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме.
В области объявили тревогу около половины первого ночи. Впоследствии телеграм-канал "Думская" написал о работе ПВО в регионе.
В 1:38 к жителям Одессы обратился глава ОГА.
Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!,
– написал он.
Россия атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру во время массированной атаки 8 мая: основное
- Напомним, российская армия массированно обстреляла Украину ночью 8 мая. В частности, нанесла удары по объектам связанные с производством и передачей электроэнергии, в нескольких регионах Украины. Собственно, речь идет о Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
- Кроме этого, в ДТЭК сообщили, что в результате массированного обстрела оккупантов повреждены 3 теплоэлектростанции. В компании отметили, что серьезно повреждено оборудование.
- Там добавили, что это уже пятый массированный обстрел ее энергетических объектов за последние полтора месяца. Последний раз враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.