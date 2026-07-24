За передвижением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте раздались звуки сирен, немедленно укрывайтесь.
Что известно о воздушной тревоге?
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БПЛА на Запорожье с юга. БПЛА на Сумы с севера. Глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров уточнил, что число погибших в результате удара российского реактивного БПЛА по Сумам возросло до двух Тяжело раненный мужчина, которого доставляли в больницу, скончался от крайне тяжелых травм, Погибшие – гражданские мужчины. Их личности устанавливаются. В Сумском городском совете, в свою очередь, отметили, что россияне также провели атаку на АЗС и многоквартирный дом в Сумах. Есть трое раненых. Ударные БПЛА в районе Чутово-Скороходово в Полтавской области. Ударные БПЛА в Харьковской области – в районе Богодухова, Краснокутска и Шаровки. Глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров сообщил, что в Сумской общине в результате атаки российских БПЛА зафиксированы попадания. К большому сожалению, подтверждена гибель одного человека. Его личность в настоящее время устанавливается, Он также подчеркнул, что есть пострадавшие. Медики оказывают им всю необходимую помощь. "Российский ударный БПЛА, предположительно реактивного типа, поразил объект гражданской инфраструктуры. Повреждены складские помещения и транспорт", – написал чиновник. Григоров также отметил, что атака продолжается, и призвал граждан оставаться в укрытиях или других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Ударный БПЛА к западу от Запорожья, направляется в сторону города. Ударный БПЛА над Сумами и в районе Кириковки в Сумской области. Группа реактивных БПЛА направляется в Сумскую область.
Число погибших в Сумах возросло до 2
– подчеркнул чиновник.
Каковы последствия вражеской атаки в Сумской общине?
– отметил Григоров.
БПЛА на Запорожье с юга.
БПЛА на Сумы с севера.
Глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров уточнил, что число погибших в результате удара российского реактивного БПЛА по Сумам возросло до двух
Тяжело раненный мужчина, которого доставляли в больницу, скончался от крайне тяжелых травм,
Погибшие – гражданские мужчины. Их личности устанавливаются.
В Сумском городском совете, в свою очередь, отметили, что россияне также провели атаку на АЗС и многоквартирный дом в Сумах. Есть трое раненых.
Ударные БПЛА в районе Чутово-Скороходово в Полтавской области.
Ударные БПЛА в Харьковской области – в районе Богодухова, Краснокутска и Шаровки.
Глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров сообщил, что в Сумской общине в результате атаки российских БПЛА зафиксированы попадания.
К большому сожалению, подтверждена гибель одного человека. Его личность в настоящее время устанавливается,
Он также подчеркнул, что есть пострадавшие. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
"Российский ударный БПЛА, предположительно реактивного типа, поразил объект гражданской инфраструктуры. Повреждены складские помещения и транспорт", – написал чиновник.
Григоров также отметил, что атака продолжается, и призвал граждан оставаться в укрытиях или других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Ударный БПЛА к западу от Запорожья, направляется в сторону города.
Ударный БПЛА над Сумами и в районе Кириковки в Сумской области.
Группа реактивных БПЛА направляется в Сумскую область.