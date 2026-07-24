За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунали звуки серен, негайно йдіть в укриття.

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз є повітряна тривога: дивіться на карті

23:49, 24 липня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

23:45, 24 липня

БпЛА на Суми з півночі.

23:34, 24 липня

Кількість загиблих у Сумах зросла до 2

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що до двох зросла кількість загиблих унаслідок удару російського реактивного БпЛА по Сумах

Важкопоранений чоловік, якого доправляли до лікарні, помер унаслідок вкрай тяжких травм,
– наголосив посадовець.

Загиблі – цивільні чоловіки. Їхні особи встановлюються.

У Сумській міській раді, своєю чергою, зазначили, що росіяни також атакували АЗС та багатоквартирний будинок у Сумах. Є троє поранених.

23:26, 24 липня

Ударні БпЛА в районі Чутове-Скороходове на Полтавщині.

23:12, 24 липня

Ударні БпЛА на Харківщині – в районі Богодухова-Краснокутська-Шарівки.

23:09, 24 липня

Які наслідки ворожої атаки у Сумській громаді?

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що у Сумській громаді внаслідок атаки російських БпЛА є влучання.

На превеликий жаль, підтверджено загибель однієї людини. Її особу наразі встановлюють,
– зазначив Григоров.

Він також наголосив, що є постраждалі. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

"Російський ударний БпЛА, попередньо реактивного типу, поцілив по об'єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджені складські приміщення та транспорт", – написав посадовець.

Григоров також зауважив, що атака триває та закликав громадян залишатися в укриттях або інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

22:56, 24 липня

Ударний БпЛА західніше Запоріжжя у напрямку міста.

22:55, 24 липня

Ударний БпЛА над Сумами та в районі Кириківки на Сумщині.

21:06, 24 липня

Група реактивних БпЛА курсом на Сумщину.

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