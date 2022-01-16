Вражеские снайперы лежат часами, – военные ВСУ о циничном обстреле Новозвановки

В Луганской области возобновились бои в районе Новозвановки. Двухнедельная тишина оборвалась мощным минометным обстрелом. Около десятка 120-миллиметровых мин выпустили оккупанты в сторону украинских защитников.

Военнослужащий ВСУ Дмитрий отметил, что обстрелы начались тогда, когда сменилась ротация. Украинская разведка предупреждала бойцов о возможном обострении.

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Разведчики не ошиблись. Уже с обеда прямо в сторону бойниц полетели одиночные шары.

Снайпера могут лежать несколько часов. Когда они лежат, то очень хорошо маскируются. Их очень трудно увидеть,

– сказал Дмитрий.

Однако военным удается четко вычислить, откуда стреляют вражеские снайперы.

"После того как снайпер понял, что мы его раскрыли – прекратил работать. Они поняли, что мы их раскусили", – отметил военнослужащий ВСУ Андрей.

Чиновники предположили, что это, якобы возмутило боевиков, а потому те пошли жаловаться высшему руководству. Тогда обстрелы стали более агрессивными.

"Миномет работал, перекрут, ДШК (большокалиберный пулемет – 24 канал)", – сказал Дмитрий.

Обстрел выдержали достойно

Обстрел длился несколько часов. Украинские защитники его выдержали достойно. Утрат и повреждений опорного пункта нет.

Чтобы согреться, военные танцуют и бегают

Если атаки врага – вещь привычная на войне, то к морозной зиме солдаты никак не адаптируются. Поэтому сократили время дежурства на постах.

Бывает такое, что снег нападает, выбрасывать надо – разогреешься. Крутимся, танцуем, отжимаемся, бегаем туда-сюда по окопам,

– рассказал военнослужащий Дмитрий.

Кроме позиций в районе Новозвановки, под мощным огнем также оказались защитники Станицы Луганской и Причепиловки. Там оккупанты применили минометы 120 и 82 калибров.

Как боевики обстреляли Новозвановку: смотрите видео