Військовослужбовець ЗСУ Дмитро зауважив, що обстріли почались тоді, коли змінилася ротація. Українська розвідка попереджала бійців про можливе загострення.

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Розвідники не помилилися. Вже з обіду просто у бік бійниць полетіли поодинокі кулі.

Снайпера можуть лежати по кілька годин. Коли вони лежать, то дуже гарно маскуються. Їх дуже важко побачити,

– сказав Дмитро.

Однак військовим вдається чітко вирахували, звідки стріляють ворожі снайпери.

"Після того, як снайпер зрозумів, що ми його розкрили – припинив працювати. Вони зрозуміли, що ми їх розкусили", – зазначив військовослужбовець ЗСУ Андрій.

Службовці припустили, що це, мовляв, обурило бойовиків, а тому ті пішли скаржитися вищому керівництву. Тоді обстріли стали агресивнішими.

"Міномет працював, перекрути, ДШК (великокаліберний кулемет – 24 канал)", – сказав Дмитро.

Обстріл витримали гідно

Обстріл тривав декілька годин. Українські захисники його витримали гідно. Втрат і пошкоджень опорного пункту немає.

Щоб зігрітись, військові танцюють та бігають

Якщо вже атаки ворога – річ звична на війні, то до морозної зими солдати ніяк не адаптуються. Через це скоротили час чергування на постах.

Буває таке, що сніг нападає, викидати треба – то розігрієшся. Крутимося, танцюємо, віджимаємося, бігаємо туди-сюди по окопах,

– розповів військовослужбовець Дмитро.

Крім позицій в районі Новозванівки під потужним вогнем також опинилися захисники Станиці Луганської та Причепилівки. Там окупанти застусовали міномети 120 та 82 калібрів.

Як бойовики обстріляли Новозванівку: дивіться відео