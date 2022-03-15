Вражеский снаряд снес пол дома в Харькове: жуткие фото
15 марта 2022 , 14:24Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Оккупанты безжалостно обстреливают жилые дома в Харькове. 15 марта один из вражеских снарядов буквально снес половину пятиэтажки.
Вражеские снаряды повредили три небольших пятиэтажных дома в Харькове, где жили гражданские люди.
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Один из домов буквально уничтожен: там разрушены квартиры с третьего по пятый этажи. К счастью, пожара не было.
Спасатели спасли 21 человека и эвакуировали еще 12 человек. В ГСЧС не сообщали о жертвах в результате этого обстрела.
Оккупанты обстреляли жилой дом в Харькове / Фото ГСЧС
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