Ворожі снаряди пошкодили три невеликі п’ятиповерхові будинки в Харкові, де жили цивільні люди.

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Один з будинків буквально знищений: там зруйновані квартири з третього по п'ятий поверхи. На щастя, пожежі не було.

Рятувальники врятували 21 людину та евакуювали ще 12-ох. В ДСНС не повідомляли про жертв внаслідок цього обстрілу.

Окупанти обстріляли житловий будинок в Харкові / Фото ДСНС

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