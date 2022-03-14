Вражеский снаряд вдребезги развалил жилой дом в центре Харькова: фоторепортаж с места взрыва

Оккупанты снова цинично обстреляли Харьков. Враг нанес сокрушительный ракетный удар по четырехэтажному дому.

Сейчас нельзя приступить к ликвидации последствий обстрела из-за поврежденного газопровода. Журналистам 24 канала удалось побывать на месте событий.

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Что известно об обстреле

Спасатели подтвердили, что в результате вражеского обстрела погибли двое мужчин. Один чудом спасся, ведь в момент взрыва находился в подвале.

Возможно, под завалами жилого дома находятся еще три человека. Поисковые работы продолжаются.

Оккупанты развалили жилой дом в центре города / Фото 24 канала



Разбирать завалы спасатели пока не могут, ведь только потушили пожар. Им следует закрыть трубу и только тогда ликвидировать последствия.

Какая ситуация в Харькове

Для харьковчан организуют эвакуационные поезда с вокзала, чтобы люди могли покинуть город. С помощью волонтеров людей вывозят и на бесплатных автобусах – в Полтаву, Днепр.

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Боевики беспощадно били ночью и утром 14 марта. Большой пожар произошел на автогенном заводе Выгорело примерно 800 квадратных метров. Спасатели работают круглосуточно, чтобы разбирать завалы и находить под ними людей.

Что известно о последствиях нового обстрела Харькова: смотрите видео