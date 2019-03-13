Вражеский снайпер обстрелял позиции украинских военных: есть раненые

В течении текущих суток пророссийские боевики дважды открыли огонь по позициям наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Оккупанты обстреляли из снайперского оружия позиции украинских войск вблизи населенного пункта Марьинка, сообщили в пресс-штабе ООС.

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Пророссийские боевики обстреляли позиции ООС со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка.

В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника наши защитники ответили адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Накануне взрыв гранаты в укрытии на боевой позиции повлек гибель двух украинских военнослужащих. Еще один боец ранен.