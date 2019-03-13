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      Вражеский снайпер обстрелял позиции украинских военных: есть раненые

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      Вражеский снайпер обстрелял позиции украинских военных: есть раненые
      Вражеский снайпер обстрелял позиции украинских военных: есть раненые / Фото из открытых источников

      В течении текущих суток пророссийские боевики дважды открыли огонь по позициям наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

      Оккупанты обстреляли из снайперского оружия позиции украинских войск вблизи населенного пункта Марьинка, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      Пророссийские боевики обстреляли позиции ООС со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка.

      В результате обстрелов двое наших защитников получили ранения. На обстрелы противника наши защитники ответили адекватным огнем. Потери противника уточняются.

      Накануне взрыв гранаты в укрытии на боевой позиции повлек гибель двух украинских военнослужащих. Еще один боец ранен.

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Оружие Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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