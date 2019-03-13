Ворожий снайпер обстріляв позиції українських військових: є поранені

Протягом поточної доби проросійські бойовики двічі відкрили вогонь по позиціях наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Окупанти обстріляли з снайперської зброї позиції українських військ поблизу населеного пункту Марі’їнка, повідомили у прес-штабі ООС.

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Проросійські бойовики обстріляли позиції ООС зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї у районі міста Авдіївка.

Унаслідок обстрілів двоє наших захисників отримали поранення. На обстріли противника наші захисники відповіли адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються.

Напередодні вибух гранати в укритті на бойовій позиції спричинив загибель двох українських військовослужбовців. Ще одного бійця поранено.