Вражеской техники стало меньше: в России разбился военный самолет Ил-76

В России разбился стратегический авиалайнер самолет Ил-76. Уже известно о нескольких погибших среди тех, кто был на борту. На данный момент известно, какую причину аварии озвучили власти страны-террориста.

В общей сложности на борту было несколько человек. Часть из них выжили, но попали в больницу в крайне критическом состоянии. Об этом сообщили российские СМИ в ночь на 24 июня.

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Ил-76 разбился после вылета из Рязани

Сразу после инцидента стало известно о двух погибших. Еще 4 травмированных забрали кареты скорой. Однако впоследствии написали, что погибших уже четверо, а раненых – пятеро. Судно летело из Оренбурга в Белгород. А в Рязани должно было ненадолго приземлиться для дозаправки.

Пожар после аварии Ил-76 в России 24 июня: смотрите видео

Однако сразу после взлета Ил-76 упал на поле возле жилых домов. Там начался масштабный пожар и на место прибыли несколько отрядов спасателей.

Российский Ил-76, который разбился возле Рязани / Фото из телеграма Shot

На записях с места заметно, что на момент приезда спасателей самолет полностью пылал.

Спасатели возле разбитого Ил-76 в Рязани: смотрите видео

Как это объяснили власти России

В их минобороны сказали, что это был только учебный полет. Мол, пилоты обнаружили неисправность двигателя и решили приземлиться на грунт. Но, по всей видимости на кадрах с места, приземление не слишком удалось. Ведь у судна не только отломалось шасси и разбился корпус, но и передняя часть отлетела и перевернулась.

Далеко не первый случай

В России после начала вторжения более активно используют свою авиацию и начали нередко случаться такие "неисправности двигателя". Первый столь громкий случай произошел еще 12 марта в Ростовской области. Там упал на вылете с аэродрома элитный военный вертолет Ка-52, перевозивший боеприпасы.

А за несколько недель до Ил-76 было сразу несколько таких случаев. В частности, 17 июня в Белгородской области упал штурмовик Су-25. Вскоре стало известно, что им тоже руководил экипаж, у которого не было соответствующего опыта. А 25 июня также разбился во время "учебно-тренировочного полета" такой же Су-25 в Ростовской области.

Подробнее – как стало известно об аварии Су-25 в Ростовской области: смотрите видео