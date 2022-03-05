Вредно для здоровья, – СБУ о фейках оккупантов, которые распространяют жителям Херсона

В Службе безопасности Украины напоминают о том, что идет также информационная война. Итак, когда враг не может захватить желаемое, он вооружается фейками.

Как пишет на своем телеграмме СБУ, фейки – такое же оружие. Но, к счастью, его можно легко остановить. Для этого достаточно просто перестать распространять непроверенную информацию.

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Херсонцев призвали не смотреть и не слушать пропаганду врага

В частности, в ведомстве подчеркнули, что враг ретранслирует свое телевидение через захваченное телекоммуникационное оборудование в Херсоне и Мелитополе.

Включать и слушать эту пропаганду не стоит – вредно здоровью. Как и читать российские методички с "правилами для освобожденных территорий Украины", которые распространяются на оккупированных территориях,

– подчеркивают в СБУ.

Также отмечают, что чрезвычайно важно доверять только проверенным и официальным источникам. Именно они на регулярной основе сообщают оперативную информацию о ходе войны, потерях врага, результатах бомбардировок украинских городов, а также безудержном сопротивлении наших защитников.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!