Як пише на своєму телеграмі СБУ, фейки – така ж зброя. Але, на щастя, її можна легко зупинити. Для цього достатньо просто припинити поширювати неперевірену інформацію.

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Херсонців закликали не дивитися та не слухати пропаганду ворога

Зокрема у відомстві наголосили, що ворог ретранслює своє телебачення через захоплене телекомунікаційне обладнання у Херсоні та Мелітополі.

Вмикати й слухати цю пропаганду не варто – шкідливо для здоров'я. Як і читати російські методички з "правилами для звільнених територій України", котрі поширюють на окупованих територіях,

– підкреслюють у СБУ.

Також наголошують на тому, що надзвичайно важливо довіряти лише перевіреним й офіційним джерелам. Саме вони на регулярній основі повідомляють оперативну інформацію про перебіг війни, втрати ворога, результати бомбардувань українських міст, а також нестримний спротив наших захисників.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!