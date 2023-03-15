Россияне атакуют с трех сторон, нет воды и газа – как живет прифронтовый Часов Яр

Город Часов Яр расположен в Бахмутском районе Донецкой области. Если точнее, то всего в 12 километрах от Бахмута – населенного пункта, который сейчас изо всех сил обороняют наши военные.

"Украинский Свидетель" рассказывает, что в настоящее время в Часовом Яру почти не осталось людей, сообщает 24 Канал. Так как там выживают те, кто не покинул город и какая там ситуация.

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Есть ли люди в Часовом Яру

Хотя Часов Яр находится очень близко к передовой и россияне обстреливают его с трех сторон, не все местные решили уезжать. За время съемок в жилом квартале на тысячу людей наши журналисты встретили всего 5,

– говорится в сообщении.

Оставшиеся рассказывают – у них нет денег, они "никому не нужны". Одна из женщин говорит: "Я приросла к этому месту". Иногда люди не могут оставить родителей, нуждающихся в помощи.

Ехать куда-нибудь? Смысла нет! Мать старая, куда я с ней поеду,

– рассказал Игорь, мать которого не хочет уезжать из города.

Для тех людей, которые остались в городе, действует пункт несокрушимости, выдают гуманитарную помощь. Ведь в Часовом Яру нет питьевой воды и газа из-за поврежденного газо- и водоснабжения. Более того, у людей часто исчезает свет.

На улицах почти пусто. Люди, которых можно встретить, признаются, что им страшно, рассказывают об обстрелах россиян, которые там фактически не утихают.

"У нас Часов Яр еще не захватили р***исты-ф***сты", – заметил местный житель.

Как выглядят улицы Часового Яра возле Бахмута / Фото "Украинский Свидетель"

Журналисты рассказывают, что город часто страдает от боевых действий, ведь вражеская артиллерия там бьет постоянно. Также Часов Яр готовится к обороне.

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