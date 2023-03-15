"Український Свідок" розповідає, що наразі у Часовому Яру майже не залишилось людей, повідомляє 24 Канал. Тож як виживають ті, хто не покинув місто та яка там ситуація.

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Чи є люди в Часовому Яру

Хоча Часів Яр розташований дуже близько до передової та росіяни обстрілюють його з трьох сторін, не всі місцеві вирішили виїжджати. За час зйомок у житловому кварталі на тисячу людей наші журналісти зустріли лише 5,

– мовиться у повідомленні.

Ті, хто залишились, розповідають – вони не мають грошей, "нікому не потрібні". Одна з жінок каже: "Я приросла до цього місця". Подекуди люди не можуть залишити старших батьків, які потребують допомоги.

Їхати кудись? Сенсу немає! Мати стара, куди я з нею поїду,

– розповів Ігор, мати якого не хоче їхати з міста.

Для тих людей, які залишились у місті діє пункт незламності, видають гуманітарну допомогу. Адже у Часовому Яру немає питної води та газу через пошкоджене газо- та водопостачання. Ба більше, в людей часто зникає світло.

На вулицях майже порожньо. Люди, яких можна зустріти, зізнаються, що їм страшно, розповідають про обстріли росіян, які там фактично не вщухають.

"У нас Часів Яр ще не захопили р**исти-ф***сти", – зауважив місцевий мешканець.

Як виглядають вулиці Часового Яру біля Бахмута / Фото "Український Свідок"

Журналісти розповідають, що місто часто потерпає від бойових дій, адже ворожа артилерія там б'є постійно. Також Часів Яр готується до оборони.

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