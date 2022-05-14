Времени нет, мы должны были спасти их еще вчера, – жена раненого бойца в Мариуполе

80 дней войны защитники Мариуполя держат оборону, несмотря на то, что численность и силы врага значительно превосходят. Россия пытается уничтожить наших бойцов на "Азовстале" и ежеминутно атакует. К сожалению, более 600 военных ранены. В их числе и муж Анастасии, которая обращается к миру и просит эвакуировать всех бойцов из Мариуполя. Далее – прямая речь жены нашего защитника.

Я – жена бойца защитников Мариуполя. Мой муж еще в 2015 году присоединился к полку и добровольно пошел в ряды защитников Родины.

Важно Они не сдадутся в плен, потому что россияне их убьют, – жена раненого бойца на "Азовстали"

Уже 80 сутки он вместе со своими побратимами ведет борьбу за украинский Мариуполь. Будучи под постоянными обстрелами, ребята продолжают защищать нашу независимость, нашу безопасность и собственной кровью отвоевывают для нас еще один день относительного покоя. Почему относительного? Ибо наши сердца и мысли всегда там, вместе с ними.



Анастасия с мужем, защитником Мариуполя / Фото предоставлено редакции

Несмотря на ранения, мой муж продолжает борьбу с оккупантами и делает все, чтобы поскорее приблизиться к победе.

Однако без еды, воды и с большим количеством тяжелораненых бойцов это с каждой секундой становится невозможным. Раненые воины буквально гниют в подвалах "Азовстали", хотя именно такие честные и отважные люди должны жить и строить Украину.

Мы нуждаемся в помощи! "Азовстали" требуется процедура экстракции. Времени почти нет. Мы должны были спасти их еще вчера.

Анастасия, жена защитника на "Азовстали"