Во временно оккупированном Мелитополе перестала работать украинская мобильная связь и интернет

Российские оккупанты решили взять жителей временно оккупированных Мелитополя, всего района и Бердянска в информационную блокаду.

С 26 марта с 16:00 в Мелитополе перестала работать украинская мобильная связь и интернет. Местные сообщают, что в городе работают российские операторы.

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Пользоваться связью могут только те, у кого есть Lifecell.

Как присоединиться к другой сети, если ваша исчезла

, что в Украине работает национальный роуминг, позволяющий переключаться между мобильными операторами и оставаться на связи. Использование национального роуминга не отразится на стоимости услуг.

Подключиться к другому оператору можно только вручную.

Для этого нужно:

Выключение автоматического выбора сети в настройках телефона. Для Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор. Для iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) или LIFECELL.

Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть.

Проверьте работу звонков и SMS.

Операторы отметили, что из-за подключения национального роуминга увеличится нагрузка на сети, некоторые услуги могут работать с перебоями.