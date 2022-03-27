Во временно оккупированном Мелитополе перестала работать украинская мобильная связь и интернет
27 марта 2022 , 15:32Читати новину українською
Источник:"РІА-Мелитополь"
Российские оккупанты решили взять жителей временно оккупированных Мелитополя, всего района и Бердянска в информационную блокаду.
С 26 марта с 16:00 в Мелитополе перестала работать украинская мобильная связь и интернет. Местные сообщают, что в городе работают российские операторы.
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Пользоваться связью могут только те, у кого есть Lifecell.Очень важно знать , что в Украине работает национальный роуминг, позволяющий переключаться между мобильными операторами и оставаться на связи. Использование национального роуминга не отразится на стоимости услуг.
Как присоединиться к другой сети, если ваша исчезла
Подключиться к другому оператору можно только вручную.
Для этого нужно:
- Выключение автоматического выбора сети в настройках телефона. Для Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор. Для iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.
- Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) или LIFECELL.
- Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть.
- Проверьте работу звонков и SMS.
Операторы отметили, что из-за подключения национального роуминга увеличится нагрузка на сети, некоторые услуги могут работать с перебоями.