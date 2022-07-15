"Незламні матусі": во Львове построили качественное временное жилье для беременных переселенцев

Во Львове для беременных переселений, вынужденно покинувших свои дома из-за вторжения российских войск, построили Центр матери и ребенка "Незламні матусі". Сегодня, 15 июля, женщинам представили их будущее жилье.

К презентации присоединились мэр Львова Андрей Садовый и генеральный директор Красного Креста Украины Максим Доценко и его заместитель Илья Клецковский. Сообщается, что украинское отделение волонтерского движения выделило на строительство домов 26 миллионов гривен.

Читайте также Путин понимает, что наступление на Киев, Одессу или Львов невозможно, - Пионтковский

На реализацию проекта потребовалось всего 3 месяца

Как отметил генеральный директор Красного Креста Украины Максим Доценко, совместно со Львовом был наработан концепт, архитектура и непосредственная функциональность Центра матери и ребенка "Несокрушимые мамочки". За три месяца проект удалось реализовать полностью.

У нас большая цель – выстроить экосистему реабилитации в нашей стране. Есть поддержка всех касательных структур и сегодня мы все вместе должны дать украинцам шанс на жизнь. Хотя бы там, где это возможно. И Львов в этом показывает пример. Потому что даже если человек имел тяжелые ранения, нужно жить. Беременные женщины, которые сюда приехали в стрессе, должны рожать,

– сказал городской голова Львова Андрей Садовый.



Момент подписания меморандума в рамках проекта "UNBROUKEN" / Фото Роман Балук



Момент подписания меморандума в рамках проекта "UNBROUKEN" / Фото Роман Балук

Чтобы совместно двигаться вперед, сегодня был подписан меморандум о дальнейшем сотрудничестве между Обществом Красного Креста и Львовским городским советом.



Открытие временного жилья для беременных переселений / Фото Львовский городской совет

Как выглядят дома для переселений

Центр матери и ребенка "Несокрушимые мамочки" – это два дома , которые построили в районе Тракта Глинянского. Формат жилья отличается от модульных городков, прежде всего, тем, что для беременных жилье возвели из деревянных конструкций, которые собирали на месте.

Это достаточно спокойная локация, недалеко парк "Вознесение", и в центр города автобусом ехать 10 минут... Есть просторный двор, рядом есть зеленая зона, где можем сделать несколько террас. Есть площадки для детей... При помощи управления экологии нам удалось устроить хорошую выемку с озерцом,

– рассказал о локации Антон Коломейцев, руководитель управления архитектуры и урбанистики ЛГС.

Он акцентировал, что это жилье хорошо адаптировано для зимы: есть электрическое отопление. В каждой комнате две двуспальные кровати, что позволяет комфортно разместиться 4 лицам. Также здесь оборудованы зоны совместного приготовления пищи, детские игровые комнаты, места, где можно проводить физические занятия. Планируется, что здесь будет работать акушерский персонал, помогающий беременным.

Безопасность и круглосуточное медицинское сопровождение – это то, что получит здесь каждая мама и ребенок,

– подчеркнул городской голова Львова.

Как выглядит временное жилье для беременных переселенок / Фото Львовский городской совет

Общая площадь двух двухэтажных домов – 1 300 квадратных метров. Одновременно здесь сможет проживать 104 человека. С каждой жительницей будут подписывать индивидуальный договор, где будет определен срок их проживания.

Во дворе есть зоны для игр, а за беременными будут ухаживать акушеры / Фото Львовский городской совет

Спроектировали дома львовские архитекторы. Работы осуществляет одесская компания, которая из-за войны войны переехала во Львов.

50 тысяч переселенцев могут остаться жить во Львове: детали в видео