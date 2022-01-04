Временного моста не будет: когда восстановят затопленную переправу на Буковине

В селе Глиница Черновицкой области сильные дожди затопили переправу. Восстановят ее только тогда, когда спадет уровень воды в реке Прут.

Пока неизвестно, когда возобновят переправу

Пока уровень воды в реке будет высоким, подрядчик ничего делать не будет. Об этом изданию рассказали в Службе автомобильных дорог.

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Нет возможности установить временный мост, потому что на это нужно вносить коррективы в сметную документацию, а это приостановит работы. Подрядчик так же ждет, чтобы уровень воды спал и начать буронабивные работы для устройства свай под мост,

– подчеркнули в службе.

Однако когда это произойдет – неизвестно. Сейчас жителям остается только ждать.

Разрушенную переправу можно объехать

Дорожники отметили, что сейчас водители могут пользоваться объездными путями. На жалобы о том, что дороги в селах плохие в службе отметили, что их периодически ремонтируют.

"Мы понимаем, что из-за ремонта моста есть определенные неудобства, но просим жителей не обострять ситуацию", – призвали в Службе автомобильных дорог.

Там добавили, что облавтодор выбросил на дорогу более 210 тонн щебня. В ближайшие дни должны привезти еще столько же щебня, чтобы продолжить выравнивание дорог.

Что известно об инциденте селе Глиница

О затопленной переправе стало известно 3 января.

Из-за этого многие автомобили застряли в воде. Людям пришлось вытаскивать на берег микроавтобус Volkswagen, который не мог тронуться с места.

Пешеходы переходили реку в брод.

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