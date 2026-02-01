Киев возвращается к временным графикам: как узнать, когда не будет света

Долгое время в Киеве действовали экстренные отключения света. Наконец энергетикам удалось стабилизировать ситуацию и сделать отключения электроэнергии для киевлян более прогнозируемыми.

29 января для Киева впервые заработали так называемые временные графики. Впрочем, уже 31 января их пришлось отменить из-за масштабной аварии в энергосистеме.

Как будут выключать свет в Киеве 2 февраля?

Впрочем, уже в понедельник, 2 февраля, в полночь столица снова возвращается ко временным графикам.

Посмотреть свой график можно:

в чат-боте;

на сайте;

в приложении "Киев Цифровой".

Напомним, что временные графики отключений отличаются от обычных почасовых. Временные графики неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы. Привычных очередей (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.) пока не будет, графики не привязаны к очередности. Для каждого дома будет свой график.

