Временный премьер Гаити говорит, что будет руководить страной

После убийства президента Гаити исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф объявил военное положение. Кроме того, политик сказал, что теперь он будет руководить страной.

Жозеф призвал граждан страны сохранять спокойствие, пока власть будет выполнять свою работу. Он также заверил, что привлечет убийц президента Жовенеля Моиза к ответственности.

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Мы с министрами работаем с момента выхода новостей (об убийстве президента – 24 канал). Мы не хотим, чтобы страна погрузилась в хаос. Это очень печальный день для нашей нации,

– сказал временный премьер.

Он назвал убийство Моиза "ненавистническим, бесчеловечным и варварским поступком". Политик заверил, что национальная полиция и военные силы страны контролируют ситуацию.

Премьер говорил с Блинкеном

Жозеф уже пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Тот заверил, что Белый дом будет сотрудничать с правительством Гаити для поддержки народа, демократического управления, мира и безопасности.

Что известно об убийстве президента