Во время акции протеста ФЛП под Радой произошли столкновения: полиция начала задерживать людей
Источник:Укринформ
Под зданием Верховной Рады 25 января прошла акция протеста ФЛП. Впоследствии правоохранители начали задерживать митингующих.
По предварительным данным, к автозакам отвели 5 человек, затем туда отправились другие протестующие. Это привело к быстро закончившимся столкновениям, а стороны перешли к диалогу.
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Следует отметить, что ранее правоохранители призвали организаторов и участников акции вблизи здания Верховной Рады соблюдать мирный формат. За безопасность и порядок отвечали:
- Полиция;
- Нацгвардия;
- Сотрудники ГСЧС.
Требования протестующих: что известно
Главное требование предпринимателей касается принятия Верховной Радой законопроекта №5866-1, направленного на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
Что известно о законопроекте №5866-1
Он предлагает восстановить право ФЛП 1 – 4 групп не применять РРО в отношении товаров и услуг, стоимость единицы которых не превышает 1 минимальную зарплату. Также предлагается ввести отдельные лимиты доходов для ФЛП с наемными работниками.
Между правоохранителями и ФЛП произошли столкновения под Радой / Фото Укринформа