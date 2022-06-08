Так что только в одном случае время будет играть в пользу Украины. Об этом рассказал советник главы министра внутренних дел Виктор Андрусов.

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Время играет на нас только при одном условии – поставках западного вооружения. Все,

– подчеркнул Андрусов.

По его словам, в противном случае – время будет играть против нас и очень активно.

"Россия постоянно восстанавливает свои силы, которые мы уничтожаем, разбиваем батальонные группы. Страна-агрессорка расконсервирует старые танки", - добавил советник.

И подчеркнул, что нам также нужно восстанавливать свои силы, в частности, благодаря западному оружию.

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Сколько Украине нужно оружия

Президент Владимир Зеленский рассказал, что для того, чтобы вести мощное наступление, у Украины должно быть в 10 раз больше техники и военных. Поэтому партнеры должны поддерживать наше государство и предоставлять ему оружие.

Важна и санкционная политика, ведь она может заставить Россию отказаться от ультиматумов и сесть за стол переговоров.

В то же время, недавно стало известно, что Польша даже планирует подписать один из крупнейших за последние три десятилетия договор о поставках оружия Украине. Общая сумма контракта составит около 3 миллиардов злотых. В долларах это около 628 миллионов.

Какая сейчас ситуация на фронте