Во время эвакуации из Ирпеня войска Россия стреляла по гражданским: есть погибшие

Российские оккупанты продолжают показывать свои подлые зверства. Во время эвакуации мирных людей из Ирпеня на Киевщине орки открыли по ним огонь.

На выезде из Ирпеня люди пытались покинуть город. Российские войска открыли по ним огонь, есть жертвы.

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Российские оккупанты убили детей

По меньшей мере три человека погибли, среди них есть двое детей. Еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранения.

Огонь, вероятно, российские войска вели из минометов. Среди погибших могут быть члены одной семьи.

Подтверждения этих данных из других источников пока нет.

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