Во время обстрела Харьковской ОГА погиб ребенок: начато расследование
В результате сегодняшнего обстрела здания Харьковской ОГА пострадали шесть человек, из них – один ребенок.
При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по поводу попадания снаряда возле здания Харьковской ОГА по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
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Обстрел Харьковской ОГА: начато досудебное расследование
В результате авиаудара в здание, по предварительным данным, погибли 6 человек, среди них 1 ребенок. 7 человек получили телесные повреждения. Точное количество погибших и раненых уточняется.
Сейчас идет спасательно-поисковая операция. Потерпели повреждение находящиеся рядом здания. Работниками ГСЧС производится разборка завалов.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Харьковского районного управления полиции №3 Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
Как выглядит Харьковская ОГА после обстрелов:
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