Во время обстрелов в Мариуполе оккупанты убили 18-месячного ребенка

6 марта 2022 , 08:42
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Источник:

CNN

В Мариуполе во время обстрелов мирного населения погиб 18-месячный мальчик. Врачи пытались спасти малыша, но им, к сожалению, не удалось.

В сети опубликовали эмоциональные фото, на которых родители ребенка пытаются спасти сына. В ужасном отчаянии были и врачи.

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Оккупанты беспощадно обстреливали Мариуполь 4 марта. Тогда же пуля попала в 18-месячного ребенка. Родители немедленно отправились в больницу, но, к сожалению, все усилия были напрасны.


Родители пытаются спасти ребенка / Фото Евгения Малолетки, Associated Press


Родители прощаются со своим сыном / Фото Евгения Малолетки, Associated Press


Врач в отчаянии / Фото Евгения Малолетки, Associated Press

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Автор: Марта Кушка