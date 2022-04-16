Во время оккупации Иванкова местный угнал автомобиль пограничников

Полицейские Вышгородщины задержали злоумышленника, 32-летнего жителя села Дитятки, который незаконно завладел автомобилем Государственной пограничной службы Украины.

Такую информацию сообщили на странице в фейсбуке Полиции Киевской области. К посту прикрепили фото угнанного автомобиля.

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Во время вражеской оккупации поселка Иванков в начале марта мужчина похитил кроссовер Chevrolet Niva, принадлежавший Государственной пограничной службе Украины.

Угнанное авто / Фото Полиции Киевской области

Правоохранители Вышгородщины нашли авто, а 32-летнего жителя села Дитятки задержали и отправили в изолятор временного содержания.

По факту незаконного завладения транспортным средством злодею уведомлено о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы,

– отметили в сообщении.

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