Время открытия секретов: Anonymous опубликовали документы центрального банка России

Группа хакеров Anonymous, объявившая кибервойну России после нападения на Украину, обнародовала 28 гигабайтов документов центробанка государства-агрессора.

Следовательно, в сети в свободном доступе оказались контракты, программы, корреспондентские счета и т.д.

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Документы центробанка России "слили" в сеть

О взломе центрального банка России хакеры сообщили в пятницу, 25 марта, в твиттер, пообещав, что все данные вскоре опубликуют.

О публикации этих документов сообщили в твиттере The Black Rabbit World. Anonymous сообщили, что эти данные будут распространены в разные точки Интернета. Если ссылки будут подвергнуты цензуре, то хакеры поделятся ими по разным ссылкам.

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