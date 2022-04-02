Во время отступления на Севере враг минирует местность и заброшенную технику

Оккупанты, отступая, минируют местность и заброшенную технику на Севере. На многих направлениях враги прикрывали отвод своих войск в Беларусь.

Соответствующую информацию обнародовали в Генштабе ВСУ по состоянию на полночь 1 апреля. В частности, там сообщили о движении оккупантов.

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Оккупанты, отходя, минируют территорию Украины

В Генштабе объяснили, что на Полесском направлении оккупанты действуют отдельными подразделениями:

38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й ВС,

37-й отдельной моторизированной стрелковой бригады,

5-й отдельной танковой бригады 36-й ВСВ.

Наступательные действия не проводились, основные усилия были сосредоточены на обороне определенных границ с целью прикрытия вывода войск на территорию Беларуси. Он минирует участки и технику, которую невозможно эвакуировать, разрушает инфраструктуру, чтобы задержать наступление наших войск,

– объяснили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, оккупанты "отходили" и не проводили наступательных операций на Северском и Волынском направлениях (там изменений не было).

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