Відповідну інформацію оприлюднили у Генштабі ЗСУ станом на північ 1 квітня. Зокрема там повідомили про рух окупантів.

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Окупанти, відходячи, мінують територію України

У Генштабі пояснили, що на Поліському напрямку окупанти діють окремими підрозділами:

38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї ВС,

37-ї окремої моторизованої стрілецької бригади,

5-ї окремої танкової бригади 36-ї ВСВ.

Наступальних дій не проводили, основні зусилля були зосереджені на обороні певних кордонів з метою прикриття виведення військ на територію Білорусі. Він мінує ділянки та техніку, яку неможливо евакуювати, руйнує інфраструктуру, щоб затримати наступ наших військ,

– пояснили в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, окупанти "відходили" та не проводили наступальних операцій на Сіверському та Волинському напрямках (там змін не було).

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