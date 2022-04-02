Відповідну інформацію оприлюднили у Генштабі ЗСУ станом на північ 1 квітня. Зокрема там повідомили про рух окупантів.
Зауважте Росіяни привезли до Бєлгорода ешелон військової техніки
Окупанти, відходячи, мінують територію України
У Генштабі пояснили, що на Поліському напрямку окупанти діють окремими підрозділами:
- 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї ВС,
- 37-ї окремої моторизованої стрілецької бригади,
- 5-ї окремої танкової бригади 36-ї ВСВ.
Наступальних дій не проводили, основні зусилля були зосереджені на обороні певних кордонів з метою прикриття виведення військ на територію Білорусі. Він мінує ділянки та техніку, яку неможливо евакуювати, руйнує інфраструктуру, щоб затримати наступ наших військ,
– пояснили в Генштабі ЗСУ.
Окрім того, окупанти "відходили" та не проводили наступальних операцій на Сіверському та Волинському напрямках (там змін не було).
Дивіться також: окупанти зізнались у зґвалтуваннях та поїданні собак – аудіо