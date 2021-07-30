Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале. На нем слышно, как мотоциклист ругается из-за ДТП.
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Вероятно, автомобиль НАБУ сбил мотоциклиста
Сотрудники НАБУ при преследовании автомобилей СБУ сбили мотоциклиста и скрылись с места ДТП,
– говорится в сообщении.
Автомобиль НАБУ сбил мотоциклиста: смотрите видео
Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!
Как НАБУ гонялось за СБУ с Чаусом
Предварительно известно, что НАБУ устроили погоню с рупором за автомобилем, в котором ехали сотрудники СБУ вероятно с экс-судьей Николаем Чаусом. Кроме того, детективы пожаловались, что сотрудники СБУ не реагировали на их законные требования.
СБУ перевозила разыскиваемого судью Чауса, а НАБУ гналось следом: смотрите видео
Что известно про скандального экс-судью Николая Чауса
- Представители НАБУ ранее обратились к коллегам-правоохранителям с просьбой соблюдать закон в отношении подозреваемого и передать Чауса им.
- Скандального экс-судью Днепровского райсуда Киева в 2016 году специалисты из НАБУ поймали на взятке в размере 150 тысяч долларов.
- Он бежал и скрывался в Молдове, где просил политического убежища.
- В 2021 году коллегия Верховного суда страны отказала бывшему судье. Чауса могли экстрадировать в Украину.
- В апреле 2021 года адвокаты экс-судьи сообщили, что его похитили.
- После этого скандальный Чаус записал видео, в котором заявил, что "похищение действительно было, но произошло оно не сейчас, а в 2016 году". Якобы с тех пор его постоянно запугивали расправой, заставляя находиться в Молдове.
- 30 июля 2021 года Николая Чауса нашли в Винницкой области. Он пришел к зданию сельского совета.