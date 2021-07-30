Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале. На нем слышно, как мотоциклист ругается из-за ДТП.

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Вероятно, автомобиль НАБУ сбил мотоциклиста

Сотрудники НАБУ при преследовании автомобилей СБУ сбили мотоциклиста и скрылись с места ДТП,

– говорится в сообщении.

Автомобиль НАБУ сбил мотоциклиста: смотрите видео

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как НАБУ гонялось за СБУ с Чаусом

Предварительно известно, что НАБУ устроили погоню с рупором за автомобилем, в котором ехали сотрудники СБУ вероятно с экс-судьей Николаем Чаусом. Кроме того, детективы пожаловались, что сотрудники СБУ не реагировали на их законные требования.

СБУ перевозила разыскиваемого судью Чауса, а НАБУ гналось следом: смотрите видео

Что известно про скандального экс-судью Николая Чауса