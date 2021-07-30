Відповідне відео оприлюднили в телеграм-каналі. На ньому чутно нецензурну лексику чоловіка, який підходить до мотоцикла.
До теми Влаштували гонитву з рупором: НАБУ спробувало перехопити авто СБУ з Чаусом – відео
Ймовірно, автомобіль НАБУ збив мотоцикліста
Співробітники НАБУ при переслідуванні автомобілів СБУ збили мотоцикліста і зникли з місця ДТП,
– мовиться у повідомленні.
На відео помітно, як чоловік змімає на камеру автомобілі, які проїжджають повз. Він стверджує, що його на мотоцилі збили. При цьому, він дуже вживає нецензурні слова. Збоку помітно мотоцикл на алфальті.
Автомобіль НАБУ збив мотоцикліста: дивіться відео
Обережно! На відео чутно нецензурна лексика!
Попередньо відомо, що НАБУ влаштували гонитву з рупором за автомобілем, у якому були їхали співробітники СБУ ймовірно з екссуддею Миколою Чаусом. Окрім того, детективи поскаржилися, що співробітники СБУ не реагували на їхні законні вимоги.
Що цьому передувало
- Представники НАБУ раніше звернулися до колег-правоохоронців з проханням дотримуватися закону щодо підозрюваного та передати Чауса їм.
- Скандального екссуддю Дніпровського райсуду Києва у 2016 році фахівці з НАБУ спіймали на хабарі у розмірі 150 тисяч доларів.
- Він втік та переховувався в Молдові, де просив політичного притулку.
- У 2021 році колегія Верховного суду країни відмовила колишньому судді. Чауса могли екстрадувати в Україну.
- У квітні 2021 року адвокати екссудді повідомили, що його викрали.
- Після цього скандальний Чаус записав відео, у якому заявив, що "викрадення дійсно було, але сталося воно не зараз, а у 2016 році". Нібито відтоді його постійно залякували розправою, змушуючи перебувати у Молдові.
- 30 липня 2021 року Миколу Чауса знайшли на Вінничині. Він прийшов до будівлі сільської ради.