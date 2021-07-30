Відповідне відео оприлюднили в телеграм-каналі. На ньому чутно нецензурну лексику чоловіка, який підходить до мотоцикла.

До теми Влаштували гонитву з рупором: НАБУ спробувало перехопити авто СБУ з Чаусом – відео

Ймовірно, автомобіль НАБУ збив мотоцикліста

Співробітники НАБУ при переслідуванні автомобілів СБУ збили мотоцикліста і зникли з місця ДТП,

– мовиться у повідомленні.

На відео помітно, як чоловік змімає на камеру автомобілі, які проїжджають повз. Він стверджує, що його на мотоцилі збили. При цьому, він дуже вживає нецензурні слова. Збоку помітно мотоцикл на алфальті.

Автомобіль НАБУ збив мотоцикліста: дивіться відео

Обережно! На відео чутно нецензурна лексика!

Попередньо відомо, що НАБУ влаштували гонитву з рупором за автомобілем, у якому були їхали співробітники СБУ ймовірно з екссуддею Миколою Чаусом. Окрім того, детективи поскаржилися, що співробітники СБУ не реагували на їхні законні вимоги.

Що цьому передувало