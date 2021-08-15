От слезоточивого газа: во время протеста под ОП пострадал еще один журналист – видео

Во время столкновений под Офисом Президента в Киеве избили журналиста "Букв" Александра Кужельного. Однако он не единственный работник СМИ, на которого напали. От слезоточивого газа пострадал видеооператор телеканала "1+1" Антон Филипп.

Видео, на котором видно, как оператору оказывают помощь, уже попало в сеть. Его опубликовал директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Интересно Хорошо промывает глаза: националисты по дороге на Банковую украли ящики с молоком, – СМИ

Состояние здоровья оператора ухудшилось

Артем Шевченко сообщил, что Антон Филипп пострадал из-за слезоточивого газа, а медики подразделения ТОР патрульной полиции оказали ему помощь.

Однако "ТСН" сообщает, что Филипп получил удар в голову, в результате которого упал. Правоохранителям пришлось выносить его через специальный коридор. Это рассказал сам оператор. Также он добавил, что радикалы напали после того, как увидели на нем символику телеканала.

Полиция оказывает помощь пострадавшему оператору "1+1": видео

В каком состоянии журналист

Коллеги пострадавшего заявили, что состояние Филиппа ухудшилось. Оператор сейчас находится под наблюдением врачей, которые подозревают у него сотрясение мозга. Компания "1+1" предоставит Антону Филиппу материальную и юридическую помощь.

Коротко о столкновениях под ОП