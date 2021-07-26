Семьи просят найти родных: во время протестов на Кубе более 500 человек пропали без вести

Более 500 человек пропали без вести в результате масштабных протестов, вспыхнувших на Кубе. Правозащитники предполагают, что большинство пропавших осудили во время судебных процессов.

Многие семьи на Кубе – в отчаянии. Они рассказывают, что не видели своих родных с начала протестов и просят предоставить какую-либо информацию.

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Юристы из Cubalex заявили: большинство пропавших, очевидно, задержали и уже успели осудить. Среди них есть дети.

Пресс-секретарь Центра за свободную Кубу, который базируется в Вашингтоне, Джаннисет Риверо заявила, что этим людям даже не оказали помощь юристов. По словам чиновницы, задержания на Кубе продолжаются.

На Кубе нет верховенства закона. Эти судебные процессы – незаконны, и семьи даже не смогли увидеть обвиняемых,

– отметила Риверо.

В то же время чиновница отметила, что протесты могут положительно повлиять на будущее Кубы. Риверо отметила: власть испугалась митингующих, поэтому старается их остановить.

Протесты на Кубе: главное