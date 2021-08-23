Во время проведения Крымской платформы боевики устроили огневые провокации на Донбассе
23 августа 2021 , 19:18Читати новину українською
Источник:ООС
Российские наемники продолжают игнорировать договоренности о прекращении огня на Донбассе. В течение текущих суток, 23 августа, враг 3 раза обстреливал позиции бойцов ВСУ.
Несмотря на действия оккупантов, ситуацию в районе проведения ООС контролируют наши воины. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
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Где боевики нарушали тишину
- Возле Водяного противник обстрелял украинские позиции из минометов калибра 120 миллиметров.
- Вблизи Широкино наемники России с помощью квадрокоптера дистанционно заминировали территорию.
- На Луганщине зафиксирован пролет БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь,
– отметили в штабе ООС.
Ситуация на Донбассе: что известно
- На Донбассе 22 августа оккупанты 5 раз срывали режим прекращения огня.
- Неспокойно было возле населенных пунктов Луганское, Марьинка, Пески и Южное.
- В результате атак врага один воин получил ранение, несовместимое с жизнью.
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