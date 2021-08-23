Во время проведения Крымской платформы боевики устроили огневые провокации на Донбассе

Российские наемники продолжают игнорировать договоренности о прекращении огня на Донбассе. В течение текущих суток, 23 августа, враг 3 раза обстреливал позиции бойцов ВСУ.

Несмотря на действия оккупантов, ситуацию в районе проведения ООС контролируют наши воины. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Где боевики нарушали тишину

Возле Водяного противник обстрелял украинские позиции из минометов калибра 120 миллиметров.

Вблизи Широкино наемники России с помощью квадрокоптера дистанционно заминировали территорию.

На Луганщине зафиксирован пролет БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь,

– отметили в штабе ООС.

Ситуация на Донбассе: что известно

На Донбассе 22 августа оккупанты 5 раз срывали режим прекращения огня.

Неспокойно было возле населенных пунктов Луганское, Марьинка, Пески и Южное.

В результате атак врага один воин получил ранение, несовместимое с жизнью.

С 27 июля 2020 года на Донбассе действует полное и всеобъемлющее перемирие. Украинские воины его добросовестно соблюдают, а российские оккупанты – систематически нарушают.

Заметьте На Донбассе погиб украинский защитник



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала