Во время ракетных обстрелов Одесщины враг хотел поразить объекты критической инфраструктуры.

Вечером 1 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по Одесщине. Российские захватчики пытались поразить объекты критической инфраструктуры.

Как заявили представители Оперативного командования "Юг", поражение этих объектов может представлять опасность для гражданского населения.

Важно Оккупанты нанесли удар 3 ракетами в Одесском районе: есть пострадавшие

Благодаря своевременному и эффективному реагированию сил противовоздушной обороны ракеты не попали в запланированные врагом объекты.

Ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины. Обстоятельства происшествия уточняются,

– говорится в сообщении.

Ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что россияне ударили "Искандерами" с территории оккупированного Крыма. По словам Марченко, в результате авиаудара есть пострадавшие. В настоящее время информация уточняется.

Актуально – Ракетные обстрелы могут быть еще очень долго: смотрите видео