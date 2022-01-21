Во время Революции Достоинства первым убили Вербицкого, а не Нигояна, – ГБР

Государственное бюро расследований установило, что первым убитым активистом Революции Достоинства был Юрий Вербицкий. Раньше считали, что им был Сергей Нигоян.

Убийц Вербицкого наказали

Следователи полностью установили обстоятельства убийства Вербицкого. Об этом 21 января во время пресс-конференции "8 годовщина убийства первых Героев Небесной Сотни и фактическое начало российской агрессии" заявил заместитель руководителя управления по делам Майдана ГБР Артем Яблонский.

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Кто является первым убитым? Это Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян? Но по последним данным, это Юрий Вербицкий,

– сообщил Яблонский.

Правоохранители установили все обстоятельства похищения, пыток и причинения тяжких телесных повреждений Вербицкому. Они также выяснили, как активиста оставили в Бориспольском районе умирать.

Причастными к убийству Героя Украины являются 19 человек. К уголовной ответственности привлекли "титушек" и двух работников милиции – следователя и оперуполномоченного. Именно они организовывали незаконные следственно-розыскные действия. Одного из "титушек" приговорили к 9 годам заключения за похищение, пытки и оставление без помощи в опасном состоянии.

Еще 8 фигурантов дела находятся в розыске, поскольку скрываются на временно оккупированной территории или в России. Следствие инициирует их заочное осуждение.

Дело об убийстве Нигояна до сих пор не раскрыли

Следователи до сих пор не раскрыли убийства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника. В то же время Яблонский отметил, что правоохранители установили каждое из подразделений Внутренних войск, а также "беркутовцев", которые находились в непосредственной близости и могли быть причастны к убийствам.

Главное о героях Украины, которых убили на Майдане

21 января 2014 года активиста Майдана Вербицкого похитили вместе с нардепом Игорем Луценко. Уроженца Львова жестко пытали, а после того бросили умирать.

Украинец армянского происхождения Сергей Нигоян погиб 22 января 2014 года от ранения свинцовой картечью возле стадиона "Динамо". Героя Украины застрелили в то время, когда между протестующими и "беркутом" длилось перемирие.

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