Время сейчас играет нам на пользу, – Коваленко объяснил, сколько у россиян еще есть вооружение

Российская армия теряет все больше современного и боеспособного вооружения. Украина получает новое оружие от Запада.

Время играет на руку Украине. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Он объяснил, что российские кафиры теряют все больше боеспособного вооружения. Украина получит современное вооружение.

Да, время сейчас играет нам на пользу,

– подчеркнул Коваленко.

Впрочем, по словам военного обозревателя, россияне имеют преимущество перед защитниками Украины по своей численности, личному составу и технике. Сейчас она сконцентрирована на Донбасском плацдарме.

Как отметил Коваленко, там сейчас самая концентрация российских подразделений, которая сосредоточена в одном районе, за все время полномасштабной войны России против Украины.

России не хватает сил

Впрочем, российские военные не добились никаких побед, которые они анонсировали как "эпическое сражение". По мнению специалиста, у них нет ресурсов и возможностей, чтобы совершать наступление по широкому фронту. Они это демонстрируют уже второй месяц.

"Они наступают исключительно в определенных направлениях и по инерции количественного преимущества", – отметил Коваленко.

Он объяснил, что современной техники в России становится меньше. Русские используют танки Т-62, гаубицы Д-20, выходят плавучие танки ТП-76, производившиеся еще в 1950-х годах, фактически, после Второй мировой войны.

Это реальное лицо русской армии,

– подчеркнул военный обозреватель.

В противоположность армии захватчиков Украина получит современное вооружение от Западных партнеров. Впрочем, по словам Коваленко, к сожалению, ресурсов для активных боевых действий у кафиров достаточно.

"Эти ресурсы действительно меняются в некачественную сторону, они каждый раз демонстрируют вооружение, которое должны уже утилизировать. Но они могут поддерживать достаточно высокий уровень активности в регионах Северодонецка и Лисичанская. Они пытаются взять в окружение наших военных", - резюмировал обозреватель.

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