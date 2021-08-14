После столкновений возле ОП избили журналиста: полиция возбудила уголовное дело

В Киеве во время акции, которую под Офисом Президента организовал Нацкорпус, пострадал журналист издания "Буквы" Александр Кужельный. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и возбудила уголовное дело.

На акции под Офисом Президента группа мужчин пыталась помешать работе представителя СМИ и избила его.

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Во время протестов под ОП пострадал журналист

После инцидента пострадавший обратился в полицию.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия,

– уточнили в полиции.

Там добавили, что уже начали по факту избиения уголовное дело. Тем, кто избил журналиста, грозит до 5 лет лишения свободы.

Известно имя пострадавшего работника СМИ

Полицейские не уточнили, о ком именно идет речь. Однако "Буквы" информируют, что от злоумышленников пострадал их корреспондент Александр Кужельный.

Во время акции, по словам журналиста, неизвестный в балаклаве подошел к нему, спросил, что он здесь делает, и в императивной форме убеждал уйти.

Корреспондент решил вести себя осторожнее и быстро покинуть место после того, как акция завершится. Однако его настигла группа людей, они требовали в агрессивной форме удалить фото, сделанные журналистом.

После этого к нему применили силу. В результате у мужчины многочисленные синяки, царапины, ссадины.

Журналист написал заявление в полицию о совершении преступления, на место вызвали скорую помощь. Свое состояние пострадавший описал как удовлетворительное.



Под ОП избили журналиста / Фото "Букв"

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