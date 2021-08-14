После столкновений возле ОП избили журналиста: полиция возбудила уголовное дело
Источник:Полиция Киева
В Киеве во время акции, которую под Офисом Президента организовал Нацкорпус, пострадал журналист издания "Буквы" Александр Кужельный. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и возбудила уголовное дело.
На акции под Офисом Президента группа мужчин пыталась помешать работе представителя СМИ и избила его.
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Во время протестов под ОП пострадал журналист
После инцидента пострадавший обратился в полицию.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия,
– уточнили в полиции.
Там добавили, что уже начали по факту избиения уголовное дело. Тем, кто избил журналиста, грозит до 5 лет лишения свободы.
Известно имя пострадавшего работника СМИ
- Полицейские не уточнили, о ком именно идет речь. Однако "Буквы" информируют, что от злоумышленников пострадал их корреспондент Александр Кужельный.
- Во время акции, по словам журналиста, неизвестный в балаклаве подошел к нему, спросил, что он здесь делает, и в императивной форме убеждал уйти.
- Корреспондент решил вести себя осторожнее и быстро покинуть место после того, как акция завершится. Однако его настигла группа людей, они требовали в агрессивной форме удалить фото, сделанные журналистом.
- После этого к нему применили силу. В результате у мужчины многочисленные синяки, царапины, ссадины.
- Журналист написал заявление в полицию о совершении преступления, на место вызвали скорую помощь. Свое состояние пострадавший описал как удовлетворительное.
Под ОП избили журналиста / Фото "Букв"
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(Присутствует нецензурная лексика и сцены насилия)
Столкновения между Нацкорпусом и полицией: что известно
- Во Офисом Президента 14 августа произошли столкновения между правоохранителями и представителями Нацкорпуса.
- Активисты пришли на Банковую в рамках акции "Нет – капитуляции!". Во время беспорядков распыляли газ и пускали дымовые шашки. Митингующие хотели прорвать кордон правоохранителей, однако им это не удалось.
- В результате столкновений пострадали 8 правоохранителей. Полиция начала уголовное производство.