На акції під Офісом Президента група чоловіків намагалася перешкодити роботі представника ЗМІ та побила його.
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Під час протестів під ОП постраждав журналіст
Після інциденту потерпілий звернувся до правоохоронців.
Співробітники поліції встановлюють всі обставини інциденту, а також свідків і очевидців події,
– уточнили в поліції.
Там додали, що вже розпочали за фактом побиття кримінальну справу. Тим, хто побив журналіста, загрожує до 5 років позбавлення волі.
Відоме ім'я постраждалого працівника ЗМІ
- Поліцейські не уточнили, про кого саме йде мова. Однак "Букви" інформують, що від зловмисників постраждав їхній кореспондент Олександр Кужельний.
- Під час акції, за словами журналіста, невідомий у балаклаві підійшов до нього, спитав, що він тут робить, та в імперативній формі переконував піти.
- Кореспондент вирішив поводитися обережніше і швидко залишити місце після того, як акція завершиться. Однак його наздогнала група людей, вони вимагали в агресивній формі видалити фото, зроблені журналістом.
- Після цього щодо нього застосували силу. У результаті у чоловіка численні синці, подряпини, садна.
- Журналіст написав заяву в поліцію про вчинення злочину, на місце викликали швидку допомогу. Свій стан потерпілий описав як задовільний.
Під ОП побили журналіста / Фото "Букв"
На Банковій побили кореспондента "Букв": дивіться відео
(присутня нецензурна лексика і сцени насилля)
Сутички між Нацкорпусом і поліцією: що відомо
- Під Офісом Президента 14 серпня виникли сутички між правоохоронцями та представниками Нацкорпусу.
- Активісти прийшли на Банкову у межах акції "Ні – капітуляції!". Під час заворушень розпилювали газ та пускали димові шашки. Мітингувальники хотіли прорвати кордон правоохоронців, однак їм це не вдалося.
- У результаті зіткнень постраждали 8 правоохоронців. Поліція розпочала кримінальне провадження.