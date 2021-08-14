На акції під Офісом Президента група чоловіків намагалася перешкодити роботі представника ЗМІ та побила його.

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Під час протестів під ОП постраждав журналіст

Після інциденту потерпілий звернувся до правоохоронців.

Співробітники поліції встановлюють всі обставини інциденту, а також свідків і очевидців події,

– уточнили в поліції.

Там додали, що вже розпочали за фактом побиття кримінальну справу. Тим, хто побив журналіста, загрожує до 5 років позбавлення волі.

Відоме ім'я постраждалого працівника ЗМІ

Поліцейські не уточнили, про кого саме йде мова. Однак "Букви" інформують, що від зловмисників постраждав їхній кореспондент Олександр Кужельний.

Під час акції, за словами журналіста, невідомий у балаклаві підійшов до нього, спитав, що він тут робить, та в імперативній формі переконував піти.

Кореспондент вирішив поводитися обережніше і швидко залишити місце після того, як акція завершиться. Однак його наздогнала група людей, вони вимагали в агресивній формі видалити фото, зроблені журналістом.

Після цього щодо нього застосували силу. У результаті у чоловіка численні синці, подряпини, садна.

Журналіст написав заяву в поліцію про вчинення злочину, на місце викликали швидку допомогу. Свій стан потерпілий описав як задовільний.



Під ОП побили журналіста / Фото "Букв"

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