Китай и Евросоюз потеряли возможность заключить большую сделку, – FT

Китайский лидер Си Цзиньпин посетил Европу после пятилетнего перерыва. Однако во время этого турне Си Цзиньпина отношения между Китаем и ЕС не стали лучше.

По словам журналистов, визиты Си Цзиньпина в Сербию и Венгрию после Франции иллюстрируют желание фактически "вбить клин" между европейцами. Целью является предотвращение любого консенсуса в пользу более жесткой позиции в отношении Пекина. В то же время Белград и Будапешт принимают Си, что дает им еще одну дипломатическую опору на фоне давления со стороны ЕС.

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Где возникают разногласия

На встречах Си Цзиньпина во Франции звучали призывы защитить автопроизводителей от китайских "избыточных мощностей" в производстве электромобилей. Также Парижу пока удалось избежать тарифов на коньяк, которыми угрожал Пекин. В то же время не произошло никаких ощутимых изменений в вопросе, что вызывает разногласия – благосклонной позиции Пекина в отношении России.

Также отмечается, что Франция настойчиво требует "баланса" в торговых отношениях. Ранее Олаф Шольц во время визита в Пекин выполнял аналогичное поручение для Германии.

Франция, однако, стремится к большему, чем Германия. Всего несколько недель назад Макрон призвал Европу к силе, которая формирует мир вокруг себя – за пределами, вероятно, тарифных ставок на коньяк. Большие стратегические шаги – это те, которые направляют мир на другой путь. Упущенной возможностью на этой неделе стала неспособность заключить большую сделку для достижения этой цели,

– пишут журналисты FT.

К чему стремятся стороны

Европа, в отличие от Китая, считает, что нападение России на Украину является угрожающим для ее безопасности и либерально-демократического образа жизни. Европейцы также опасаются, что Китай саботирует самодостаточность Европы в области зеленых технологий, наполняя ее дешевой продукцией.

Пекин стремится к многополярному мировому порядку. Это сочетается с программой внутреннего роста, базирующейся на экспорте большого количества зеленых технологий, требующей сохранения рынков богатых стран открытыми.

Наконец, обе стороны хотят предотвратить превращение отношений между ЕС и Китаем в хвост, которым виляет США,

– отмечают в статье.

Си Цзиньпин вряд ли публично отречется от Путина. Но Франция имеет идеальные возможности для осуществления геополитического поворота, поскольку сейчас Париж является сильнейшим сторонником блокирования китайского импорта.

Многие отвергнут большое соглашение между Китаем и ЕС как нереальное. Но было нереально ожидать, что Ричард Никсон нормализует отношения с Китаем Мао Цзэдуна, пока он этого не сделал; так же нереально было ожидать, что Михаил Горбачев демонтирует коммунизм в Европе, пока он этого не сделал. В этом и заключается смысл геополитической стратегии: менять реалии мира так, чтобы не быть парализованным ими,

– подытожили журналисты.

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Турне Си Цзиньпина: что известно