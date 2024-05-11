За словами журналістів, візити Сі Цзіньпіна до Сербії та Угорщини після Франції ілюструють бажання фактично "вбити клин" між європейцями. Метою є запобігання будь-якому консенсусу на користь більш жорсткої позиції щодо Пекіна. Водночас Белград і Будапешт приймають Сі, що дає їм ще одну дипломатичну опору на тлі тиску з боку ЄС.

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Де виникають розбіжності

На зустрічах Сі Цзіньпіна у Франції лунали заклики захистити автовиробників від китайських "надлишкових потужностей" у виробництві електромобілів. Також Парижу поки що вдалося уникнути тарифів на коньяк, якими погрожував Пекін. Водночас не відбулося жодних відчутних змін у питанні, що викликає розбіжності – прихильної позиції Пекіна щодо Росії.

Також зазначається, що Франція наполегливо вимагає "балансу" в торговельних відносинах. Раніше Олаф Шольц під час візиту до Пекіна виконував аналогічне доручення для Німеччини.

Франція, однак, прагне більшого, ніж Німеччина. Лише кілька тижнів тому Макрон закликав Європу до сили, яка формує світ навколо себе – за межами, ймовірно, тарифних ставок на коньяк. Великі стратегічні кроки – це ті, які спрямовують світ на інший шлях. Упущеною можливістю цього тижня стала неспроможність укласти велику угоду для досягнення цієї мети,

– пишуть журналісти FT.

Чого прагнуть сторони

Європа, на відміну від Китаю, вважає, що напад Росії на Україну є загрозливим для її безпеки та ліберально-демократичного способу життя. Європейці також побоюються, що Китай саботує самодостатність Європи в галузі зелених технологій, наповнюючи її дешевою продукцією.

Пекін прагне багатополярного світового порядку. Це поєднується з програмою внутрішнього зростання, що базується на експорті великої кількості зелених технологій, що вимагає збереження ринків багатих країн відкритими.

Нарешті, обидві сторони хочуть запобігти перетворенню відносин між ЄС і Китаєм на хвіст, яким виляє США,

– наголошують у статті.

Сі Цзіньпін навряд чи публічно відречеться від Путіна. Але Франція має ідеальні можливості для здійснення геополітичного повороту, оскільки наразі Париж є найсильнішим прихильником блокування китайського імпорту.

Багато хто відкине велику угоду між Китаєм і ЄС як нереальну. Але було нереально очікувати, що Річард Ніксон нормалізує відносини з Китаєм Мао Цзедуна, поки він цього не зробив; так само нереально було очікувати, що Михайло Горбачов демонтує комунізм в Європі, поки він цього не зробив. У цьому і полягає сенс геополітичної стратегії: змінювати реалії світу так, щоб не бути паралізованим ними,

– підсумували журналісти.

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